Atlético-MG x Tombense: onde assistir ao vivo o jogo do Campeonato Mineiro

O Atlético-MG recebe o Tombense pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. A partida será realizada na MRV Arena, em Belo Horizonte, às 20h (de Brasília).

A partida será transmitida pelo Premiere (streaming). O Placar UOL também acompanha o jogo em tempo real.

O Atlético-MG é o segundo colocado do Grupo B, com duas vitórias e duas derrotas; A equipe marcou sete gols e sofreu quatro.

Em seu último jogo, o Galo venceu o Athletic, por 2 a 0, com dois gols marcados por Hulk.

O Tombense ocupa a segunda colocação do Grupo A, também com duas vitórias e duas derrotas, com sete gols marcados, mas com cinco sofridos.

Atlético-MG x Tombense - 5ª rodada do Campeonato Mineiro

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte, em Minas Gerais

Data e Hora: 14 de fevereiro às 20h (de Brasília)

Transmissão: Premiere