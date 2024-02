Após perder a invencibilidade, Carpini volta a ser testado em clássico

Do UOL, em São Paulo (SP)

Após perder a invencibilidade para a Ponte Preta, o técnico Thiago Carpini volta a enfrentar um teste diferente no São Paulo: o clássico contra o Santos.

O que aconteceu

Carpini já enfrentou Corinthians e Palmeiras, mas ainda não pegou o Santos. O treinador venceu o Timão na Neo Química Arena quebrando um tabu que já durava quase dez anos e também conseguiu um resultado positivo na Supercopa contra o Palmeiras, quando empatou no tempo normal e levou o título nos pênaltis.

O Tricolor não perde para o Santos dentro do MorumBis desde 2020. De lá pra cá foram quatro vitórias tricolores e um empate.

O time de Thiago Carpini perdeu a invencibilidade na última rodada. Até então, o Tricolor somava quatro vitórias e dois empates.

