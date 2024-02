Willian Bigode desencanta e quer se consolidar como 9 do Santos

Apesar do empate contra o Mirassol, Willian Bigode teve motivos para comemorar, já que marcou o seu primeiro gol com a camisa do Santos. Agora, ele quer se consolidar como 9 do Peixe.

Titular em quatro dos sete jogos do Peixe, Furch foi desfalque nas duas últimas partidas por conta de dores no adutor direito. Além disso, o atacante ainda não deslanchou, com apenas um gol marcado em 2024.

Outro fator que pode ajudar Willian nessa briga pela titularidade é o fato de Morelos ainda parecer não reunir condições para atuar como titular, visto que nos dois jogos que participou começou no banco de reservas.

Semana de clássico. Vamos com tudo! ?? pic.twitter.com/Y0TM8MRnRO ? Santos FC (@SantosFC) February 12, 2024

Com isso, o experiente atacante tem a chance de se consolidar como o 9 do Santos, ainda mais após ter tirado o peso do primeiro gol pelo time. Ele já foi titular em três partidas e acionado no segundo tempo por quatro vezes, sendo o único concorrente ao posto a ter disputado todos os jogos do Peixe no ano.

Contando com Willian, o Santos encara o São Paulo às 19h30 (de Brasília) dessa quarta-feira, no Morumbis. Com 16 pontos, o Peixe lidera o Grupo A do torneio estadual.