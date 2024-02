Volta Redonda x Botafogo: veja informações e onde assistir ao jogo do Carioca

Após perder para o Flamengo, o Botafogo deixou a zona de classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Pressionado, o Glorioso visita o Volta Redonda nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), pela oitava rodada.

O embate terá transmissão do Canal Goat, no YouTube, e da BandSports, na televisão fechada.

Com 11 pontos ganhos, o Botafogo está a um do Vasco, que fecha o G44. Já o Voltaço, com oito pontos, precisa se recuperar da derrota de 3 a 0 para o Rubro-Negro.

Tiago Nunes, técnico do Glorioso, se mostra confiante em fazer um bom jogo.

"Estamos na fase de construção da equipe. Mas mostrando evolução e mostrando que podemos fazer mais um bom jogo", disse.

Em termos de escalação, o Botafogo não terá o zagueiro Lucas Halter, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo recebido contra o Flamengo. Bastos herda a vaga. Víctor Sá deve entrar na vaga de Luiz Henrique, que retornou para a Espanha para tratar de sua mudança.

Pelo lado do Volta Redonda, o latera-direito Wellington Silva cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Raphinha deve herdar a vaga. O restante do time será divulgado minutos antes do jogo.

FICHA TÉCNICA



VOLTA REDONDA X BOTAFOGO

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)



Data: 14 de fevereiro de 2024 (Quarta-feira)



Horário: 19h(de Brasília)



Árbitro: André Rodrigo Rocha (RJ)



Assistentes: Raphael Tavares dos Reis (RJ) e Daniel do Espírito Santo Parro (RJ)



Assistentes: Paulo Renato Silva Coelho (RJ)

VOLTA REDONDA: Paulo Henrique, Raphinha, Augusto, Bruno Barra e Sanchez; Léo Silva, Danrley e Robinho; Vinícius Moura, Ítalo e MV



Técnico: Felipe Loureiro

BOTAFOGO: Gatito Fernández, Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Tiquinho Barbosa e Víctor Sá



Técnico: Tiago Nunes