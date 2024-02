Substituto do Courtois se destaca em vitória do Real Madrid nas oitavas da Liga dos Campeões

Nesta terça-feira (13), o Real Madrid contou com belo gol de Brahim Díaz para vencer o RB Leipzig, por 1 a 0, na Alemanha, pela partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. No entanto, o grande destaque do jogo foi outro: o goleiro Andriy Lunin.

Escolhido pelo técnico Carlo Ancelotti para ser o substituto de Courtois, que se recupera de lesão ligamentar no joelho esquerdo, o arqueiro realizou ao todo nove defesas no confronto desta tarde.

Destas intervenções, cinco foram em finalizações dentro da área e três foram consideradas difíceis. Com isso, Lunin terminou a partida com 100% de bolas defendidas. Além disso, ele realizou três cortes.

A atuação, portanto, rendeu ao jogador ucraniano a nota 9.8 no Sofascore, site especializado em dados estatísticos.

#ChampionsLeague ?? Andriy Lunin foi o Destaque Sofascore de RB Leipzig 0 - 1 Real Madrid! ? 9 defesas (!)

? 5 defesas em finalizações dentro da área (!)

? 100% bolas defendidas (!)

? 3 defesas difíceis (!)

? 1 jogo sem sofrer gol

?? 3 cortes (!)

? Nota Sofascore 9.8 pic.twitter.com/4xP1DQkbkW ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) February 13, 2024

Com o resultado, o Real Madrid, maior campeão da Champions League, abre vantagem no mata-mata. Dessa forma, joga pelo empate para avançar às quartas de final e continuar a busca pelo 15º título continental. Caso seja derrotado por um gol de diferença, o embate vai para a prorrogação e, persistindo a igualdade no agregado, a decisão será nos pênaltis.

Agora, espanhóis e alemães se enfrentam pelo confronto de volta no dia 6 de março (quarta-feira), às 17 horas (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP).

Antes disso, portanto, o Real Madrid volta suas atenções para a 25ª rodada do Campeonato Espanhol. No domingo (18), o clube merengue encara o Rayo Vallecano, a partir das 10h, fora de casa.