Sem Lucas Halter, Botafogo divulga lista de relacionados para jogo contra o Volta Redonda

O Botafogo anunciou, na noite desta terça-feira (13), a lista dos atletas relacionados para o confronto diante do Volta Redonda, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. A bola rola nesta quarta-feira (14), às 19 horas (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

O único desfalque do Glorioso para a partida é o zagueiro Lucas Halter, que recebeu o terceiro cartão amarelo na rodada passada e cumpre suspensão automática. Para o seu lugar, a tendência é que Bastos seja titular.

Atletas relacionados para o duelo com o Volta Redonda, nesta quarta, pelo Campeonato Estadual. ??? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/mm2IIuyo00 ? Botafogo F.R. (@Botafogo) February 13, 2024

Além disso, Júnior Santos deve entrar na vaga de Luiz Henrique, que passou os últimos dias na Europa para tratar de sua mudança e treinou apenas nesta terça. Outro que pode retornar ao onze inicial é Víctor Sá.

Portanto, o técnico Tiago Nunes deve escalar o time com: Gatito Fernández, Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza e Hugo; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos (Luiz Henrique), Tiquinho Barbosa e Víctor Sá.

Vindo de derrota no clássico contra o Flamengo, o Botafogo aparece na quinta colocação do Carioca ? fora da zona de classificação às semifinais. Com 11 pontos, a equipe alvinegra está um atrás do quarto colocado Vasco.

Confira os relacionados do Botafogo para enfrentar o Volta Redonda

GOLEIROS: Gatito Fernández, Igo Gabriel e Lucas Barreto

DEFENSORES: Alexander Barboza, Bastos, Jefferson Maciel, Hugo e Mateo Ponte

MEIO-CAMPISTAS: Danilo Barbosa, Diego Hernandez, Eduardo, Kauê, Marlon Freitas, Newton, Raí e Tchê Tchê

ATACANTES: Emerson Urso, Janderson, Júnior Santos, Luiz Henrique, Matheus Nascimento, Savarino, Tiquinho Soares e Victor Sá