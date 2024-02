São Paulo x Santos: veja informações e prováveis escalações do clássico pelo Paulistão

São Paulo e Santos medem forças na noite desta quarta-feira, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O clássico está marcado para as 19h30 (de Brasília), no Morumbis.

O Tricolor chega em um momento de desconfiança após ser derrotado pela Ponte Preta e perder a invencibilidade no Estadual. Com um jogo a menos, o time comandado por Thiago Carpini está na liderança do Grupo D, com 13 pontos ganhos.

A equipe terá desfalques importantes. O meia-atacante Wellington Rato, com uma lesão muscular na coxa esquerda, é baixa. Ele se junta a Igor Vinícius, Rafinha, Rodrigo Nestor e Lucas Moura, também machucados.

Em contrapartida, Carpini contará com o retorno de Alisson, que cumpriu suspensão no último jogo. Michel Araújo, recuperado de uma amigdalite, e Galoppo, que havia sofrido um leve trauma na coxa esquerda, também devem ficar à disposição.

Do outro lado, o Santos vem de um empate frustrante com o Mirassol, quando sofreu um gol nos últimos minutos. O Peixe, entretanto, ocupa o primeiro lugar do Grupo A, com 16 pontos, e detém a melhor campanha geral do Paulista.

O técnico Fábio Carille deve contar com o retorno de quatro atletas para o San-São. O zagueiro Joaquim volta depois de cumprir suspensão e deve formar dupla de zaga com Gil. Além dele, Felipe Jonatan, Cazares e Furch, recuperados de lesão, devem ser relacionados.

Contudo, o treinador ainda terá algumas ausências significativas. O meia Giuliano, e os laterais Souza, Kevyson e Jorge, que estão lesionados, seguem de fora.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X SANTOS

Local: Estádio do Morumbis, em São Paulo (SP)



Data: 14 de fevereiro de 2024 (quarta-feira)



Horário: às 19h30 (de Brasília)



Árbitro: Edina Alves Batista



Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse e Fabrini Bevilaqua Costa



VAR: Daiane Muniz do Santos

SÃO PAULO: Rafael; Moreira, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson; Erick, Luciano e Galoppo; Calleri.



Técnico: Thiago Carpini

SANTOS: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Nonato (Cazares); Guilherme, Otero e Furch (Willian Bigode).



Técnico: Fábio Carille