Rodrygo comemora marca de 200 jogos pelo Real Madrid: "Nem nos melhores sonhos"

A vitória do Real Madrid sobre o RB Leipzig, na Alemanha, pela partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, foi especial para o atacante Rodrygo. O brasileiro completou, nesta terça-feira (13), 200 jogos pelo clube merengue e utilizou as redes sociais para celebrar a marca.

"Nem nos melhores sonhos eu imaginava completar 200 jogos com 23 anos no maior do mundo! Obrigado, Deus, por tudo! 1º passo dado, vamos por mais... TE AMO, Real Madrid", escreveu em sua conta no Instagram.

Contratado em 2019, o jogador ex-Santos acumula 50 gols e 36 assistências pelo clube madrilenho. No Real, conquistou uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, uma Supercopa da Uefa, dois Campeonatos Espanhóis, uma Copa do Rei e três Supercopas da Espanha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrygo Goes - RG ????? (@rodrygogoes)

Com o resultado desta tarde, o Real Madrid, maior campeão da Champions League, abre vantagem no mata-mata. Dessa forma, joga pelo empate para avançar às quartas de final e continuar a busca pelo 15º título continental.

Caso o time seja derrotado por um gol de diferença na volta, o embate vai para a prorrogação e, persistindo a igualdade no placar agregado, a decisão será nos pênaltis.

Agora, espanhóis e alemães voltam a se enfrentar no dia 6 de março (quarta-feira), às 17 horas (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP).

Antes disso, portanto, o Real Madrid foca na 25ª rodada do Campeonato Espanhol. No domingo (18), o clube merengue encara o Rayo Vallecano, a partir das 10 horas, fora de casa.