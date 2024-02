Real Madrid vence RB Leipzig na Alemanha e abre vantagem nas oitavas da Liga dos Campeões

Na tarde desta terça-feira (13), o Real Madrid visitou o RB Leipzig, na Red Bull Arena, em Leipzig (ALE), pela partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, e venceu por 1 a 0. Brahim Díaz marcou o único gol do jogo.

Assim, o time merengue, maior campeão do torneio continental, abre vantagem no mata-mata. Então, joga pelo empate para avançar e continuar a busca pelo 15º título.

Já os alemães precisam vencer por dois tentos de diferença na Espanha para ficarem com a vaga às quartas de final de maneira direta. Um triunfo por um gol de distância leva o embate vai para a prorrogação e, persistindo a igualdade no agregado, a decisão vai para os pênaltis.

Agora, as equipes se enfrentam pelo confronto de volta no dia 6 de março (quarta-feira), às 17 horas (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, em Madri (ESP).

Antes disso, portanto, o Real Madrid volta suas atenções para a 25ª rodada do Campeonato Espanhol. No domingo (18), o clube encara o Rayo Vallecano, a partir das 10h, fora de casa. Já o RB Leipzig recebe o Borussia Monchengladbach, às 14h30 de sábado (17), pela 22ª rodada do Campeonato Alemão.

O jogo entre RB Leipzig e Real Madrid

Jogando diante do seu torcedor, o RB Leipzig começou melhor a partida e até chegou a abrir o placar logo no primeiro minuto. Sesko aproveitou chute da entrada da área após cobrança de escanteio e testou para o fundo do gol. Porém, a jogada foi anulada por impedimento de Henrichs, que interfere na ação do goleiro Lunin.

Aos dez minutos do primeiro tempo, Sesko recebeu passe de Dani Olmo na direita e bateu cruzado, mas parou em boa defesa do arqueiro merengue. Aos 44, Vini Jr. acionou Brahim Díaz e recebeu de volta dentro da área. O brasileiro, entretanto, chutou para fora.

Na volta do intervalo, o Real Madrid inaugurou o marcador da Red Bull Arena com golaço de Brahim Díaz aos três minutos. O meia-atacante recebeu de Carvajal na intermediária da direita, girou, passou por três marcadores e bateu com categoria para fazer o 1 a 0.

Aos 26 da etapa complementar, Brahim Díaz roubou a bola no meio de campo e saiu em contra-ataque rápido. Ele acionou Vinicius Junior, que driblou a marcação e chutou de biquinho para o gol. A bola bateu na trave e voltou para Brahim, que não conseguiu finalizar e foi desarmado.

Por fim, aos 36, Xavi Simons fez bela jogada individual, chapelou Toni Kroos e chutou com força, mas parou em defesa de Lunin. Um minuto depois, Sesko recebeu em profundidade e finalizou cruzado, porém o goleiro do Real salvou de novo, assim como no lance seguinte, espalmando bomba de Amadou Haidara.