Brahim Díaz brilha, e Real Madrid vence Leipzig nas oitavas da Champions

Do UOL, em São Paulo (SP)

O Real Madrid venceu o RB Leipzig (ALE) por 1 a 0 na tarde de hoje (13), na Red Bull Arena, pelas oitavas de final da Liga dos Campões.

O gol foi marcado por Brahim Díaz. O espanhol fez boa jogada pela direita, invadiu a área e acertou belo chute colocado.

O Real ainda acertou a trave com Vini Jr, mas o Leipzig teve boas chances para virar. O goleiro Lunin foi quem salvou a pátria do Real na segunda etapa.

O jogo de volta das oitavas está marcado para o dia 6 de março. O Real joga pelo empate.

Lances Importantes

Anulado! Logo no início do jogo, Sesko chegou a abrir o placar para o Leipzig, mas a arbitragem marcou interferência de Henrichs no goleiro Lunin e anulou o gol.

1x0. Brahim Díaz recebe pela direita, passa por dois, invade a área e acerta lindo chute colocado para vencer o goleiro Gulácsi.

Na trave! Vinicius Jr recebe pela esquerda, dribla dentro da área e cutuca no canto oposto, mas a bola toca na trave esquerda de Gulácsi e sai.

Lunin! Brahim Diaz se lesiona e desiste do lance, mas Haidara ignora, lança Sesko em profundidade e o atacante finaliza para grande defesa do goleiro do Real.

Lunin! No lance seguinte, escanteio cobrado da esquerda e a bola sobrou para Haidara na entrada da área. Ele fuzilou de primeira e Lunin fez grande defesa.

Ficha técnica

RB Leipzig 0 x 1 Real Madrid

Liga dos Campeões - Oitavas de final

Data: 13/02/2024 (terça-feira)

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Arena Red Bull, em Leipzig (ALE)

Gol: Brahim Díaz (3'/2ºT)

Amarelos: Carjaval e Vini Jr; Sesko, Simakan e Poulsen

RB Leipzig: Gulácsi; Simakan, Klostermann, Orban e Raum; Henrichs (Haidara), Schlager, Dani Olmo (Elmas) e Xavi Simons; Openda (Poulsen) e Sesko. Técnico: Marco Rose.

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Tchouaméni, Nacho e Mendy; Valverde, Toni Kroos, Camavinga e Brahim Díaz (Vázquez); Vini Jr e Rodrygo (Joselu). Técnico: Carlo Ancelotti