PVC: 'Neste momento o reserva do Veiga é o Zé Rafael. É o ideal? Não'

O planejamento do Palmeiras foi tema no De Primeira e Paulo Vinícius Coelho disse que o ideal seria a contratação de um meia para disputar posição com Raphael Veiga.

Ontem o Zé Rafael foi meia na função do Veiga. Eu estou de acordo que precisa de um reserva para o Veiga. Acho que precisava ter sido mais ousado, ter ido na 'ferida' e contratado um outro meia mais forte. Quem está jogando como reserva do Veiga atualmente é o Zé Rafael. É o ideal? Não! O ideal nesse momento é ir ao mercado e contratar um jogador 'pesado'. Paulo Vinícius Coelho

PVC também disse que a transição feita pelo Real Madrid é um exemplo para o Palmeiras, que estaria contratando jogadores para o futuro.

"O Rômulo, nem o Lázaro, não é jogador para chegar aqui e resolver o problema agora. Mal comparando. O que aconteceu com o Real Madrid em 2018? Real foi tricampeão da Champions em 2016/17/18. Em 2018, pela primeira vez na história da Champions, um time foi bicampeão com os 11 titulares iguais. Cristiano Ronaldo foi embora para a Juventus. Real começou um processo de transição, que pegou o Benzema, absolutamente coadjuvante e transformou em protagonista. E aí vem fazendo a transição. Estava claro que o coadjuvante do Benzema era o Vinícius Junior. Hoje, o time é Bellingham, Vinicius Júnior e Rodrygo. O que fez o Real Madrid? Preparou a próxima geração. Quando chegam Rômulo e Lázaro, o Palmeiras está preparando o próximo time".

