Puskás? Inglês entorta rival e faz pintura, mas juiz vê gol contra; assista

O inglês Jaden Philogene, ponta de 22 anos do Hull City, protagonizou um golaço digno de Prêmio Puskás (gol mais bonito do ano) na vitória de 2 a 1 de seu time sobre o Rotherham, em jogo válido pela Championship — a 2ª divisão do Campeonato Inglês. O problema é que o árbitro do duelo notou um "pequeno" detalhe no lance.

O que aconteceu

O Rotherham jogava em casa e vencia o duelo por 1 a 0 até os 25 minutos do 2° tempo, quando o volante Oliver Rathbone se enrolou e errou um passe defensivo após o time mandante tomar uma bola na trave.

A bola sobrou para Philogene, que deu uma caneta no adversário e o deixou no chão no segundo seguinte já na ponta da área.

Sem muito ângulo para o chute, o inglês improvisou: chutou de letra e encobriu o goleiro Johansson, que tentou, em vão, salvar sua equipe do empate.

O golaço tem um "pequeno" detalhe: a bola desviou levemente na cabeça do zagueiro Humphreys antes de acabar nas redes — Noah Ohio virou a partida para o Hull City poucos minutos depois.

Diante da mudança de direção, o árbitro da partida considerou o gol como contra o jogador do Rotherham, fato que inviabiliza qualquer chance de Philogene faturar o Prêmio Puskás no final de 2024.

Assista ao momento: