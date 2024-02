Palmeiras supera PSG e City e tem camisa eleita a melhor do mundo em janeiro

Em votação realizada pelo site Footy Headlines, o Palmeiras superou a concorrência de Paris Saint-Germain e Manchester City e teve a camisa 1 eleita a mais bonita do mundo entre as lançadas em janeiro de 2024.

A votação foi feita em sistema de eliminação, com a equipe brasileira fazendo a final contra o Manchester City, da Inglaterra. O Palmeiras venceu com uma boa vantagem e sem muitos problemas: 69,4% contra 30,6%. A camisa da equipe francesa ficou com a terceira colocação.

O manto do #MaiorCampeãoDoBrasil foi eleito pelo site Footy Headlines o melhor do mundo entre as camisas lançadas em janeiro de 2024! ??#AvantiPalestra pic.twitter.com/tUsHtBZh9q ? SE Palmeiras (@Palmeiras) February 13, 2024

Algo que chama a atenção é que as equipes protagonistas da decisão possuem o material produzido e fornecido pela Puma. Por outro lado, os uniformes do PSG são patrocinados pela Air Jordan, da Nike.

O manto do Palmeiras tem uma estampa que apresenta os três escudos mais emblemáticos da história do clube: o símbolo do Palestra Itália (1914), a Cruz de Savoia (1916) e o tradicional P (1942), além do símbolo oficial no peito.

Com o grande sucesso da votação deste mês, o site fará uma votação em todos os meses deste ano. Além disso, no final de 2024, será realizada uma eleição para a camisa mais bonita do ano, com a do Verdão entre as concorrentes.