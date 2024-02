Otero lidera participações em gols do Santos no Paulistão; veja números

Apesar de ter chegado sem tanta expectativa, Otero está brilhando com a camisa do Santos. O meia lidera o Peixe em participações em gols no Paulistão, de acordo com o Sofascore.

Em sete jogos, o venezuelano marcou dois gols e serviu os companheiros em duas oportunidades. É válido ressaltar que ele tem mais jogos vindo do banco de reservas do que como titular: quatro contra três.

Otero, portanto, precisa de 85 minutos para ajudar o Peixe a balançar as redes. Ele, ainda, tem um aproveitamento de 12 passes decisivos, três grandes chances criadas e 44% de acerto no cruzamento.

Semana de clássico. Vamos com tudo! ?? pic.twitter.com/Y0TM8MRnRO ? Santos FC (@SantosFC) February 12, 2024

A bola vai rolar para o San-São a partir das 19h30 (de Brasília) dessa quarta-feira (14), no MorumBis. Com 16 pontos, o Santos está na liderança do Grupo A, com 12 a mais que o Ituano, segundo colocado.

Quer saber tudo o que rola com o Santos sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.