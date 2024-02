Novo reforço do Botafogo, Damián Suárez não estreia contra o Volta Redonda

Recém-chegado, o lateral-direito Damián Suárez ainda não irá estrear com a camisa do Botafogo. O atleta não foi regularizado a tempo e, por isso, não pode entrar em campo pelo clube carioca.

Após a derrota sofrida para o Flamengo, o Botafogo se prepara para encarar o Volta Redonda. A partida acontece nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no estádio Raulino de Oliveira, pela oitava rodada do Campeonato Carioca.

Carnaval alvinegro! ?? O Bloco Alvinegros da Serra abrilhantou mais uma vez as ruas de Friburgo-RJ. Coisa linda, Fogão! ? pic.twitter.com/seF1mn0Y4O ? Botafogo F.R. (@Botafogo) February 13, 2024

Com o feriado do Carnaval, a Federação do Rio de Janeiro só voltará a funcionar no dia da partida. Assim, Suárez só poderá ser inscrito para a próxima rodada, quando a equipe vai encarar o Vasco, neste domingo, no estádio Nilton Santos.

Contratado junto ao Getafe, da Espanha, Damián Suárez é mais um reforço de peso do Botafogo para 2024. O clube se movimentou ativamente no mercado da bola, e anunciou a chegada de oito novos atletas, entre eles o atacante Luiz Henrique, que se tornou a contratação mais cara do futebol brasileiro.