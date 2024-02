Corinthians: Félix Torres jogou todos minutos deste Paulistão e lidera ranking

O zagueiro Félix Torres chegou ao Corinthians em janeiro, mas parece que tem mais tempo de casa. O equatoriano de 27 anos é o único jogador de linha do elenco alvinegro com todos os minutos jogadores no Campeonato Paulista até o momento, se igualando ao goleiro Cássio. Ambos acumulam 630 minutos no Estadual, segundo a plataforma ogol.

Dos companheiros de linha, quem mais se aproxima de Félix Torres é o volante Maycon, com 612 minutos jogados. O lateral direito Fagner vem logo atrás, com 611.

Titular absoluto da seleção do Equador, Félix chegou com moral no Corinthians. A diretoria do Timão topou pagar US$ 6,5 milhões (R$ 31,5 milhões) ao Santos Laguna por 80% do defensor, com contrato válido até final de 2027.

Em campo, Torres possui média de 1,6 desarmes, 1 interceptação e 3 rebatidas por partida segundo a plataforma Sofascore. O jogador também tem um aproveitamento de 86% nos passes desde que chegou ao Parque São Jorge.

A expectativa é que Félix siga como titular sob o comando de António Oliveira. No último domingo (11), na vitória por 2 a 0 contra a Portuguesa, o jogador atuou pela direita no momento ofensivo, enquanto Raul Gustavo ficou pelo centro e Caetano na esquerda.

A próxima partida do Corinthians e de Félix Torres será contra o Botafogo-SP, nesta quarta-feira (14), às 21h35 (de Brasília). O jogo no estádio Santa Cruz/Arena Nicnet é válido pela 8ª rodada do Campeonato Paulista.

Veja os jogadores com maior minutagem no elenco do Corinthians em 2024:

1 - Cássio e Félix Torres (630 minutos)

2 - Maycon (612)

3 - Fagner (611)

4- Raniele (577)

5 - Hugo (492)

Quer saber tudo o que rola com o Corinthians sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.