Nos braços da Fiel, elenco do Corinthians chega em Ribeirão Preto para jogo contra Botafogo-SP

O elenco do Corinthians chegou em Ribeirão Preto na tarde desta terça-feira (13), para o jogo contra o Botafogo-SP. As equipes se enfrentam na quarta (14), às 21h35 (de Brasília), no estádio Santa Cruz/Arena Nicnet. O duelo é válido pela 8ª rodada do Campeonato Paulista.

Nas redes sociais, o Corinthians registrou a chegada dos jogadores ao hotel na cidade. Figuras como Cássio, Yuri Alberto, Gustavo Henrique e Romero tiraram fotos com os torcedores que estavam na frente do local, aguardando-os para recepcioná-los.

Para o duelo, o técnico António Oliveira não vai contar com o centroavante Pedro Raul (lesão na parte posterior da coxa direita) e o lateral esquerdo Diego Palacios (lesão meniscal no joelho). Além da dupla, o lateral direito Fagner e o zagueiro Raul Gustavo são baixas por suspensão.

O Corinthians chega para o confronto contra o Botafogo-SP com menos "peso nas costas", já que venceu a Portuguesa por 2 a 0 na última rodada e deu fim a uma sequência de cinco derrotas seguidas no Paulista. A equipe se encontra na lanterna do grupo C, com seis pontos, e abriu distância de três unidades para a zona de rebaixamento.