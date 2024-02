Mafê bate recorde sul-americano, faz índice olímpico e vai à final dos 200m

Maria Fernanda Costa chegou à final dos 200m livre no Mundial de Esportes Aquáticos. A brasileira completou a prova em 1min57s11 e, com isso, quebrou o recorde sul-americano e alcançou o índice olímpico.

Eu tinha isso como objetivo desde o início. Eu e o Fê (Fernando Possenti, treinador da nadadora) estudamos muito a prova desde cedo, para conseguir fazer esse índice. Estamos querendo ainda baixar o tempo, uma hora o 1min56s vai sair. Agora é chegar forte para brigar por medalha.

Mafê Costa, ao sportv.

Mafê fez uma prova forte e cresceu muito nos metros finais, lutando pela primeira colocação de sua bateria. No fim, a australiana Brianna Throssell bateu a mão na chegada em segundo (1m57s09), logo depois da compatriota Shayna Jack (1m56s80). A brasileira, portanto, ficou em terceiro.

Na classificatória geral, Mafê passou à final com o sexto melhor tempo. Agora, ela disputa a decisão amanhã, a partir das 14h (de Brasília).

Cachorrão é o oitavo do mundo nos 200m livre

Guilherme Costa, o Cachorrão, pulou na água hoje para disputar a final dos 200m livre no Mundial de Esportes Aquáticos, em Doha. O brasileiro chegou na oitava colação após nadar em 1min46s87.

Consegui passar bem nos primeiros 100m, mas acabei sentindo no decorrer da prova. De qualquer forma fiquei feliz, é uma prova que evolui muito neste ano. Acabei sentindo a competição. Agora tenho um intervalo para descansar e voltar com tudo no revezamento 4x200m livre. É uma grande oportunidade para pegarmos uma medalha

Cachorrão, ao sportv.

O primeiro colocado foi o coreano Sunwoo Hwang, que fez os 200m em 1min44s75. O lituano Danas Rapsys veio logo atrás (1min45s05) e o norte-americano Luke Robson fechou o pódio (1min45s26).

Cachorrão competiu por três dias seguidos desde que a competição de natação do Mundial começou no domingo (11). Agora, ele volta à piscina na sexta-feira (16) para nas classificatórias do revezamento 4x200m livre masculino e, depois, disputa os 1500m livre no domingo (17).

Mais mundial

Cachorrão também pulou na água para as eliminatórias dos 800m livre, mas terminou na 27ª colocação geral, alcançando a marca de 7min58s02. Com isso, ele — que sentiu o cansaço físico na prova — acabou não se classificando para a decisão.

Matheus Gonche foi outro brasileiro que disputou o Mundial nesta madrugada. Ele terminou as eliminatórias dos 200m borboleta em 20º lugar com o tempo de 1min58s79.