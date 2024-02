Juventude sofre empate do São Luiz-RS e deixa de assumir liderança provisória do Gaúcho

Na noite desta terça-feira (13), o Juventude visitou o São Luiz-RS, no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí (RS), pela abertura da oitava rodada do Campeonato Gaúcho, e empatou por 1 a 1. Luis Mandaca abriu o placar para os visitantes, mas Lucas Hulk deixou tudo igual.

Assim, o Papo desperdiça chance de assumir a liderança provisória do Estadual e, com duas igualdades seguidas, permanece na terceira colocação, com 14 pontos ? dois atrás de Internacional e Grêmio, que têm um jogo a menos.

Por outro lado, os donos da casa chegam ao terceiro empate consecutivo no Gauchão e atingem as nove unidades, ocupando a sétima posição ? penúltima da zona de classificação às quartas de final. No entanto, pode perder lugares na tabela e, inclusive, entrar na zona de rebaixamento, já que está apenas três pontos acima.

Na próxima rodada, portanto, o Juventude faz clássico contra o Caxias, às 20 horas (de Brasília) de segunda-feira (19), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). No sábado (17), o São Luiz-RS recebe o Ypiranga, também a partir das 20h, novamente no Estádio 19 de Outubro.

Os gols de São Luiz-RS e Juventude

Na busca pela liderança provisória, o Juventude abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Jadson avançou em contra-ataque e acionou Jean Carlos, que lançou Luis Mandaca na área. O meia dominou e bateu, com desvio, para marcar.

O empate do São Luiz-RS veio logo no primeiro minuto da etapa complementar. Guilherme Dal Pian cobrou falta na área, e Lucas Hulk deu leve desvio de cabeça para deixar tudo igual em Ijuí.

Dez minutos mais tarde, os donos da casa conseguiram a virada após Gabriel Morbeck aproveitar rebote da bola em outra cobrança de falta de Guilherme Dal Pian. No entanto, a arbitragem assinalou impedimento na jogada.