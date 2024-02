Jogador de basquete é morto na Alemanha: 'Esfaqueado por ser ucraniano'

Do UOL, em São Paulo

O jogador de basquete ucraniano Volodymyr Yermakov, de 17 anos, foi morto as facadas em Düsseldorf, na Alemanha.

O que aconteceu

Yernakov estava com Artem Kozachenko, companheiro do sub-19 do clube ART Giants. Volodymyr chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos, e Kozachenko está na unidade de cuidados intensivos.

"Na véspera de um jogo, os jovens jogadores de basquetebol foram atacados com facas na rua simplesmente por serem ucranianos", diz o comunicado da Federação de Basquetebol de Kiev.

A polícia alemã disse que um esquadrão de homicídios assumiu a investigação e prendeu dois suspeitos do sexo masculino, de 14 e 15 anos, "ambos conhecidos da polícia com antecedentes criminais significativos", acrescentou o comunicado.

Para escapar da guerra no seu país natal, mudou-se para Düsseldorf em julho de 2023, onde encontrou a sua nova casa. Volodymyr era muito popular entre treinadores, companheiros e amigos. Ele será lembrado como um jovem cuja vida cotidiana era caracterizada por pura alegria e ambição esportiva. ART Giants sobre Yernakov

Yernakov nasceu em 2006 e jogou pela seleção ucraniana Sub-16 no Campeonato Europeu de Basquete realizado na Bulgária em 2022.

O clube ART Giants disse que a morte de Yermakov "simplesmente não pode ser compreendida ou expressa em palavras". "Lamentamos e nos despedimos do nosso jovem jogador Volodymyr Yermakov, que foi vítima de um ato de violência."

A Federação de Basquete de Kiev enviou condolências aos pais de Yermakov e iniciou uma arrecadação para enviar ajuda financeira através de um banco ucraniano.