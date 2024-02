Volante do Santos revê o São Paulo e projeta clássico: 'Emoção diferente'

O San-São terá um sabor especial para João Schmidt. O volante do Santos foi formado nas categorias de base do São Paulo e disputará o clássico pela primeira vez vestindo as cores do Alvinegro Praiano. A bola rola nesta quarta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis, pela oitava rodada do Paulistão.

Nesta terça-feira, após o treino do Peixe, o jogador deu detalhes sobre o sentimento de estar de volta ao Morumbis em um clássico - dessa vez do lado oposto.

Já estive no Morumbis em bastantes jogos, foram bastantes anos lá, é muito especial. E agora defendendo a camisa do Santos, contra a torcida do São Paulo, vai ser uma emoção diferente. É uma emoção muito grande

João Schmidt, volante do Santos.

João Schmidt ainda ressaltou a importância de permanecer no topo da classificação geral do estadual e destacou que ganhar um clássico é sempre fundamental para elevar a moral da equipe.

"É sempre muito importante estarmos brigando na parte de cima da tabela e definir a classificação para a próxima fase estando nessa parte de cima. É muito importante para gente e (ganhar) um clássico dá moral, né? São duas grandes equipes. Quem ganha sai com uma moral elevada, então vai ser muito bom", concluiu o volante.

O Santos encerrou a preparação para o San-São nesta terça-feira. O técnico Fábio Carille ajustou os últimos detalhes para a partida. Vivendo ótima fase, o Peixe é o atual líder na classificação geral do Campeonato Paulista, com 16 pontos conquistados após sete rodadas.