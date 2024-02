Indignada, CBAt lamenta uso da pista de atletismo do Ibirapuera para evento de automobilismo

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) ficou indignada com a realização, em março, de um evento automobilístico na pista de atletismo do Estádio Ícaro de Castro Melo. A expectativa da comunidade atlética sempre foi ver o espaço reformado, já que São Paulo quase não tem opções de pistas para sediar grandes eventos internacionais, de acordo com a entidade.

"A CBAt recebeu com perplexidade a notícia, veiculada pelas redes sociais, e lamenta profundamente a utilização da 'pista' de atletismo do Estádio Ícaro de Castro Mello, o Ibirapuera, localizado no Complexo Esportivo Constâncio Vaz Guimarães, para a realização de etapa da Ultimate Drift, anunciada para 9 e 10 março", diz a nota oficial da CBAt.

"Não existe prova de automobilismo em pista de atletismo. É inaceitável. Nada contra o drift ou o automobilismo, mas provas de automobilismo são realizadas em autódromos", disse Wlamir Motta Campos, presidente do Conselho de Administração da CBAt. Imagens gravadas por pessoas no local mostram máquinas arrancando o piso de borracha da pista que, de fato, já precisaria ser refeito.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ultimate Drift (@ultimatedriftbr)

Assim que tomou conhecimento do fato, na última sexta-feira, Wlamir procurou a Secretaria de Estado de Esportes de São Paulo e foi informado que arrancar a borracha facilitará uma futura reforma. A decisão estaria baseada em uma consulta feita a um engenheiro de que o uso da estrutura por carros é possível.

"Confesso que temos uma preocupação enorme pela estrutura e, principalmente, pelo histórico. Quando mudamos a função da pista, isso acaba por distanciar o propósito", disse Wlamir. Ele cita como exemplo a pista do Célio de Barros, que foi usada como apoio ao Estádio do Maracanã com a promessa de ser reformada em seguida, o que jamais ocorreu.

Em ano olímpico, São Paulo não tem pistas para a realização de GPs internacionais e do Troféu Brasil. O Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, por exemplo, precisa de reformas urgentes nos corredores de saltos para receber eventos internacionais. Já o recém-inaugurado CERET tem campo de grama sintética e não pode ser usado para provas de campo.

Confira a nota da CBAt na íntegra:

"A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) recebeu com perplexidade a notícia, veiculada pelas redes sociais, e lamenta profundamente a utilização da 'pista' de atletismo do Estádio Ícaro de Castro Melo, o Ibirapuera, localizado no Complexo Esportivo Constâncio Vaz Guimarães, para a realização de etapa da Ultimate Drift, prova em que os carros deslizam nas curvas e andam de lado, em 9 e 10 março.

A CBAt vem a público para informar sua imensa indignação por ver o templo do atletismo paulista, que recebeu competições internacionais importantíssimas, com a presença de campeões olímpicos e mundiais do Brasil e do mundo, e foi a casa de treinamento de campeões mundiais e olímpicos, deteriorada e, talvez, destruída. Há o temor pelo comprometimento também da estrutura da pista, além da deterioração da borracha.

Reforçamos a defesa pela restauração da pista e a modernização do Ibirapuera que poderá receber edições de Grand Prix e Troféu Brasil, entrando na rota das grandes competições nacionais e internacionais."