Fluminense x Vasco: veja informações e onde assistir ao clássico pelo Carioca

Fluminense e Vasco fazem clássico pela oitava rodada do Campeonato Carioca nesta quarta-feira de cinzas. O confronto será disputado no Maracanã, a partir das 21h30 (de Brasília).

A partida terá transmissão da Band, na televisão aberta, da Bandsports, na grade fechada, e do canal Goat, no Youtube.

O Tricolor Carioca é líder isolado da Taça Guanabara, fase classificatória do Estadual, com 17 pontos em sete partidas. A situação deixa a equipe de Fernando Diniz em posição confortável para garantir a classificação às semifinais, embora o time tenha três clássicos nas últimas quatro rodadas.

?ACADÊMICOS DA CLASSIFICAÇÃO?! A Tabela tá passando no seu feed após mais uma rodada do #CariocaBetNacional! ??? Animado com a posição do seu time na tabela? Me conta que eu quero saber! ? Desejamos um ótimo Carnaval e quarta-feira nos encontramos novamente! ? pic.twitter.com/HfvBAvX9AY ? Cariocão (@Cariocao) February 10, 2024

O Cruzmaltino, por sua vez, aparece na quarta posição da tabela de classificação, com 12 unidade em igual número de jogos ? está apenas um ponto à frente do Botafogo, quinto colocado.

Com o confronto direto com o Glorioso no próximo domingo, o Vasco está sob forte pressão. Isso porque dois reveses seguidos praticamente deixarão o time fora da próxima fase.

Com exceção do volante Jair e do meia Paulinho, lesionados e sem previsão de retorno, o Cruzmaltino não deve ter mais desfalques para o clássico. O técnico Ramón Díaz tem apenas uma dúvida para escalar a equipe, já que o atacante Vegetti vem sofrendo com dores nas costelas e não tem presença garantida.

No Fluminense, Fernando Diniz terá o time praticamente completo. A única dúvida está na lateral direita. Com dores, Samuel Xavier deve dar lugar a Guga.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE X VASCO

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: Quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024



Horário: 21h30 (horário de Brasília)



Árbitro: Bruno Mota Correia



Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Wallace Muller Barros Santos



VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

FLUMINENSE: Fábio, Guga, Thiago Santos, Felipe Melo e Marcelo; André, Martinelli e Ganso; Arias, Cano e Keno



Técnico: Fernando Diniz

VASCO: Leo Jardim, João Victor, Medel e Leo; PH, Zé Gabriel, Galdames, Payet e Lucas Piton; Vegetti (Rayan) e Adson



Técnico: Ramón Díaz