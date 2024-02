Corinthians respira na tabela do Paulistão após sétima rodada; Santos, Palmeiras e São Paulo seguem no topo

Chegou ao fim nesta segunda-feira a sétima rodada do Campeonato Paulista. Com a vitória diante da Portuguesa, o Corinthians respirou na briga contra o rebaixamento, e ocupa agora a 12ª colocação geral da competição. O Santos permanece na liderança isolada, seguido de Palmeiras e São Paulo.

Após cinco derrotas seguidas, o Corinthians enfim voltou a comemorar uma vitória no último domingo. O Timão bateu a Portuguesa por 2 a 0, na Neo Química Arena, com gols de Maycon e Yuri Alberto.

O triunfo melhorou a situação da equipe na competição. O Corinthians aparece na 12ª posição geral, com seis pontos conquistados, três a mais que a Portuguesa, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O empate do Santo André diante do Palmeiras também foi importante para o Timão, que ganhou folga na classificação.

Mesmo com a vitória, o Corinthians segue na lanterna do Grupo C. O time está a cinco pontos de distância do RB Bragantino, primeiro colocado.

Líder isolado do Grupo A e da classificação geral, o Santos tropeçou na rodada. A equipe ficou no empate em 2 a 2 com o Mirassol, no último domingo. Todavia, o time segue na ponta com 16 pontos.

O Palmeiras aparece logo em seguida do Peixe na tabela, com 14 pontos somados. O Verdão apenas empatou com o Santo André, em 1 a 1, nesta segunda-feira. A equipe segue na liderança do Grupo B.

Derrotado pela primeira vez em 2024, o São Paulo ocupa a terceira colocação da competição, com 13 pontos. O Tricolor Paulista foi superado pela Ponte Preta no último sábado, por 2 a 0. O time lidera o Grupo D, mas viu Novorizontino e São Bernardo se aproximarem na tabela.