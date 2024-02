Corinthians conta com retorno de convocados para sequência do Campeonato Paulista; confira

O Corinthians contará com o retorno dos jovens convocados para o Pré-Olímpico pela Seleção Brasileira, visando o restante do Campeonato Paulista. O goleiro Matheus Donelli, o meia Guilherme Biro e o atacante Giovane vão ficar à disposição do técnico António Oliveira e sua comissão técnica.

A expectativa é que o trio já esteja no CT Dr. Joaquim Grava nesta terça-feira (13), no último treino antes do duelo contra o Botafogo-SP, pela oitava rodada do Estadual. O confronto será disputado no estádio Santa Cruz, às 21h35 (de Brasília) de quarta-feira (14).

Matheus Donelli foi inscrito na lista A do Timão para o Paulista, enquanto Biro e Giovane estão na lista B. Todos, a princípio, chegam para ser alternativas e não para entrar na equipe de imediato.

O Corinthians ganhou tranquilidade após a vitória por 2 a 0 contra a Portuguesa, em Itaquera. A equipe está na lanterna do grupo C do Paulista, com seis pontos conquistados.

Além do retorno do trio, a diretoria do Corinthians corre contra o tempo para oficializar as chegadas do lateral direito Matheus França e do meia Igor Coronado. O clube tem até sexta-feira (16) para registrar novos jogadores para a primeira fase do Estadual.

Veja números de Matheus Donelli pelo profissional do Corinthians

10 jogos (8 como titular)



12 gols sofridos

Veja números de Guilherme Biro pelo profissional do Corinthians

19 jogos (11 como titular)

Veja números de Giovane pelo profissional do Corinthians

24 jogos (3 como titular)



1 gol marcado