Manchester City leva susto, mas vence e sai na frente na Champions League

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Manchester City venceu o Copenhague por 3 a 1 e largou na frente nas oitavas de final da Champions League. A partida aconteceu nesta terça-feira (13) no estádio Parken, na Dinamarca. De Bruyne, Bernardo Silva e Foden marcaram para os ingleses. Mattsson descontou.

O Manchester City venceu os seus últimos nove jogos pela Liga dos Campeões. É sua melhor sequência na história da Champions. O time ainda manteve a marca de fazer três gols em todas as partidas da competição.

Kevin De Bruyne foi um dos principais jogadores em campo na estreia dele na Champions na temporada. Ele voltou no começo do ano após grave lesão e coleciona ótimos números desde então.

Os times decidem a vaga nas quartas da Champions apenas no dia 6 de março, desta vez no Etihad Stadium, casa do atual campeão do torneio. O City volta a campo no sábado, às 14h30 (de Brasília), quando recebe o Chelsea. O Copenhague joga no domingo diante do Silkeborg.

Os dinamarqueses são considerados os grandes azarões da competição. Essa foi apenas a segunda vez que a equipe conseguiu avançar para as oitavas de final. Na fase de grupos, ficou atrás do Bayern de Munique, desbancando Manchester United e Galatasaray.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi bem agitado e com amplo domínio do City, mas teve um susto do Copenhague. O primeiro gol, de De Bruyne, saiu com os ingleses tendo 84% de posse de bola e amplo domínio. Mesmo dividindo as atenções com a Premier League, Pep Guardiola foi a campo com força máxima. Sem jogar há 63 dias por conta da pausa de inverno no calendário da Dinamarca, o Copenhague sofreu.

O time dinamarquês tentou uma pressão e marcou em um vacilo grande do goleiro Ederson, colocando emoção no jogo. Em um dos poucos momentos que conseguiu ficar no campo de ataque, o Copenhague aproveitou falha do brasileiro. Nos minutos finais da etapa inicial, porém, Bernardo Silva recolocou o City na frente. O time inglês ainda perdeu Grealish logo aos 17 minutos. Ele sentiu perto da região da virilha e precisou de atendimento. No fim, não aguentou ficar.

O segundo tempo teve gol apenas no final, com Phil Foden. O City seguiu sendo mais perigoso e tentando ampliar a vantagem, mas foi menos perigoso que no primeiro tempo. O Copenhegue chegou a ter oportunidades, mas não surpreendeu novamente. Haaland praticamente não apareceu e só teve uma boa tentativa colocando a bola na trave. No final, o inglês conseguiu ampliar a vantagem em um importante gol para o time de Manchester.

Lances importantes

Uh! Aos dois minutos do primeiro tempo, Aké cruzou e De Bruyne cabeceou, mas a bola foi para fora.

Quase. Aos cinco, Bernardo Silva cruzou na pequena área e Grabara fez grande defesa após cabeçada de Rúben Dias.

0x1. Aos 10 minutos, Rúben Dias começou a jogada e Foden achou bom passe. De Bruyne recebeu, invadiu a área e chutou rasteiro para marcar.

Perto. Aos 22, Doku deu bom passe para Bernardo Silva e o português cruzou da linha de fundo. Vavro desviou e a bola bateu no travessão.

1x1. Aos 33, Ederson saiu errado, o Copenhague recuperou e Mattsson aproveitou a sobra na entrada da área com um chutaço de primeira.

1x2. Aos 45, De Bruyne chegou pela direita com certa dificuldade, a bola sobrou na pequena área e Bernardo Silva deu um leve toque na saída do goleiro.

Perto. Aos oito minutos do segundo tempo, De Bruyne recebeu entre as linhas de defesa e chutou colocado, mas Grabara fez grande defesa.

Tirou. Aos 23, Doku deu um chutaço, mas Grabara fez nova grande defesa.

Que isso! Aos 31, Bernardo Silva levantou na pequena área e Haaland cabeceou no travessão. A bola saiu em seguida.

Impressionante! Aos 46, Grabara fez duas lindas defesas, primeiro em chute ed Haaland e depois em outra cabeçada.

1x3. Aos 46, Foden recebeu de Matheus Nunes, tabelou com De Bruyne e chutou para o meio do gol.

Ficha técnica

Copenhague x Manchester City - oitavas da Champions

Dia e horário: 13/02, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Parken - Copenhague, Dinamarca

Árbitro: José Maria Sánchez (ESP)

Auxiliares: Raúl Cabañero (ESP) e Iñigo Prieto (ESP)

VAR: Juan Martínez Munuera (ESP)

Cartões amarelos: Claesson, Falk, Diks, Jacob Neestrup (técnico) (COP)

Cartões vermelhos: -

Gols: De Bruyne (aos 10 minutos do primeiro tempo), Mattsson (aos 33 minutos do primeiro tempo), Bernardo Silva (aos 45 minutos do primeiro tempo), Foden (aos 46 minutos do segundo tempo)

Copenhagen: Grabara, Jelert, Vavro, McKenna e Diks; Gonçalves (Oscar Höjlund), Falk, Mattsson (Larsson) e Claesson (Cornelius); Elyounoussi e Achouri (Sörensen). Técnico: Jacob Neestrup.

Manchester City: Ederson, Walker, Rúben Dias, Stones e Aké; Bernardo Silva (Matheus Nunes), Rodri, Foden e De Bruyne; Grealish (Doku) e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.