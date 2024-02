Conmebol divulga país sede da Libertadores Feminina 2024

Nesta terça-feira, a Conmebol revelou que o Uruguai será a sede da Libertadores Feminina de 2024. O torneio irá acontecer entre os dias 3 e 19 de outubro.

Diferentemente da competição na modalidade masculina, a Libertadores Feminina ocorre apenas em um país num curto período de tempo. Em 2023, foi realizada na Colômbia entre os dias 5 e 21 de outubro. O regulamento também é um pouco diferente: são quatro grupos com quatro clubes em cada. Os dois primeiros de cada grupo avançam para as quartas de final e assim segue normalmente.

¡Sede confirmada! ? La CONMEBOL #LibertadoresFEM 2024 será del 3 al 19 de octubre en Uruguay ?? Sede confirmada! ? A CONMEBOL #LibertadoresFEM 2024 será de 03 a 19 de outubro, no Uruguai.#LaGloriaEsDeEllas #AGlóriaÉDelas pic.twitter.com/xMZOum8SJ0 ? CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) February 13, 2024

O maior campeão do torneio é o Corinthians, levantando a taça em quatro edições (2017, 2019, 2021 e 2023). O Timão também foi o último campeão, vencendo o derby contra o Palmeiras na final. No time ideal da competição, oito atuavam no Brasil: Lelê, Yasmin, Gabi Portilho e Millene (Corinthians); Poliana, Bruna Calderan e Bia Zaneratto (Palmeiras); e Priscila (Internacional), artilheira da competição e eleita a Rainha da América.