Com De Bruyne decisivo, City vence Copenhagen e abre vantagem pelas oitavas da Champions

Nesta terça-feira, em confronto válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League, o Manchester City venceu o FC Copenhagen por 3 a 1. A partida ocorreu no Estádio Parken, na Dinamarca.

A partida de volta acontecerá apenas no dia 6 de março no Etihad Stadium, na Inglaterra, às 17h (de Brasília). O time que avançar às quartas de final irá aguardar sorteio para a definição do próximo adversário na competição.

O Manchester City volta aos gramados neste sábado diante do Chelsea, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês, no Etihad Stadium, às 14h30. O FC Copenhagen tem como próximo adversário o Silkeborg, no domingo, pela 18ª rodada do Campeonato Dinamarquês, às 12h, no JYSK Park.

Aos 10 minutos da primeira etapa, Phil Foden recebeu lançamento de Ruben Dias e encontrou Kevin De Bruyne invadindo a área. O belga dominou a bola e finalizou rasteiro no canto direito do goleiro para inaugurar o marcador. Aos 21 minutos, Jack Grealish foi substituído por Jérémy Doku. O camisa 10 saiu com dores no tornozelo direito.

O empate dos mandantes veio aos 34 minutos. Após o goleiro Ederson sair jogando errado, a bola sobrou para Magnus Mattsson que finalizou de fora da área, no ângulo esquerdo, sem chances para o brasileiro.

O Manchester City retomou a liderança no placar, nos acréscimos do primeiro tempo, aos 46 minutos. De Bruyne fez bela jogada individual na entrada da área e acionou Bernardo Silva. O português tocou por cima do goleiro e anotou o segundo dos ingleses na partida.

Nos acréscimos da etapa complementar, aos 47 minutos, o City armou bela triangulação pelo lado direito. De Bruyne passou para Foden sozinho dentro da área, que marcou o terceiro dos visitantes.