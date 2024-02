Claudinho recebe camisa do Santos em amistoso pelo Zenit: "Feliz por reencontrar o clube"

A equipe sub-20 do Santos disputou nesta terça-feira um amistoso contra o Zenit, pela Equality Cup, que foi disputada no Catar. O meia Claudinho, formado nas categorias de base do Peixe, foi presenteado com uma camisa do clube e falou sobre o reencontro com o Alvinegro Praiano.

Dentro de campo, os Meninos da Vila foram derrotados por 4 a 1. Claudinho foi um dos responsáveis por balançar as redes a favor do time russo. Após a partida, o meia desejou sorte para o clube, que irá disputar a Série B do Campeonato Brasileiro em 2023.

"Diferente, né. É um time que tenho muito carinho. Fiz minha base toda, cresci aí dentro. Fico muito feliz de reencontrar o clube. Em uma situação diferente, mas desejo grande sorte para a rapaziada na temporada, que o Santos volte para onde nunca deveria ter saído", disse o jogador, que recebeu uma camisa do Santos com o número 10.

Após a partida entre Zenit x Santos pela #EqualityCup, Claudinho fez questão de mostrar o carinho pelo Clube em que foi formado e também recebeu um presente da comissão santista. ? pic.twitter.com/Q23uyPH2eG ? Santos FC (@SantosFC) February 14, 2024

Claudinho jogou nas categorias de base do Santos durante toda sua formação e deixou o clube em 2015, de graça. Depois de passar por algumas equipes paulistas, como Corinthians, Ponte Preta e Oeste, se destacou pelo Bragantino, em 2019, e se transferiu para o futebol russo.

Com a derrota contra o Zenit nesta terça-feira, o Santos fechou sua participação no torneio disputado no Catar na terceira colocação, atrás do time russo e do Shangai Shenhua, da China.