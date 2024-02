Corinthians deixa Z2 do Paulistão; veja classificação geral após 7ª rodada

Do UOL, em São Paulo

A vitória do Corinthians sobre a Portuguesa tirou a equipe alvinegra da zona de rebaixamento do Campeonato Paulista após a 7ª rodada. Na outra parte da tabela geral, o Santos mantém a melhor campanha do Estadual, seguido de perto por Palmeiras e São Paulo — os dois, aliás, têm um jogo a menos em relação aos rivais.

Veja classificação geral*

1° - Santos: 16 pontos (7 jogos, saldo +6)

2° - Palmeiras: 14 pontos (6 jogos, saldo +5)

3° - São Paulo: 13 pontos (6 jogos, saldo +5)

4° - Ponte Preta: 12 pontos (7 jogos, saldo +5)

5° - Novorizontino: 12 pontos (7 jogos, saldo +4)

6° - São Bernardo: 12 pontos (7 jogos, saldo +2)

7° - Bragantino: 11 pontos (7 jogos, saldo +2)

8° - Inter de Limeira: 10 pontos (6 jogos, saldo +3)

9° - Água Santa: 10 pontos (7 jogos, saldo -1)

10° - Mirassol: 10 pontos (7 jogos, saldo +4)

11° - Botafogo-SP: 8 pontos (7 jogos, saldo -4)

12° - Corinthians: 6 pontos (7 jogos, saldo -3)

13° - Guarani: 4 pontos (7 jogos, saldo -4)

14° - Ituano: 4 pontos (7 jogos, saldo -10)

15° - Portuguesa: 3 pontos (6 jogos, saldo -6)

16° - Santo André: 3 pontos (7 jogos, saldo -8)

*Em negrito, times que estão se classificando para as quartas; em itálico, equipes que estão caindo para a A2

Veja mais números

Melhor ataque: Mirassol (13 gols)

Pior ataque: Ituano (1 gol)

Melhor defesa: Santos, Palmeiras, São Paulo e Novorizontino (5 gols)

Pior defesa: Ituano e Santo André (11 gols)

Artilheiro: Dellatorre, do Mirassol (5 gols)