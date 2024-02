'CBF não coleciona mais taças, coleciona escândalos!', detona Milly Lacombe

Milly Lacombe detonou a CBF no UOL News Esporte e disse que a eliminação do Brasil no Pré-Olímpico é apenas mais um episódio causado pela administração do futebol brasileiro.

'Coleciona escândalos': "A eliminação do Brasil não é um fato isolado. A CBF não coleciona mais taças, coleciona escândalos. O Ramon, nós podemos dizer que é só mais uma vítima desse sistema cebeefiano de agir no futebol. O negócio da CBF, faz muito tempo, não é mais futebol, é riqueza e poder. É dar um jeito de manter sempre os mesmos, o mesmo sujeito político, o mesmo grupo, uma mesma panela no poder. Esse é o negócio da CBF. 7 a 1, eliminações vexatórias, coloca a seleção feminina dentro disso, não são casos isolados".

'Não é para dar lucro': "A CBF administrada como empresa privada tem milhões, para não dizer bilhão, em caixa, no banco, rendendo. CBF não é para dar lucro. Esse dinheiro tem que voltar para ser reinvestido no futebol. Gramados decentes, estádios decentes, planejamento para que a gente não perca nossos Endricks com 16, 17, 18 anos. Precisa haver tudo isso. Uma maneira de devolver o futebol para a população, baratear ingressos, futebol feminino... Não parado no banco, dando lucro para dinheiro ser distribuído para sócio".

