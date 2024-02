Dragões na 'trave', rebaixamento e mais: os memes de torcedores na apuração

Do UOL, em São Paulo

A apuração do Carnaval paulista atraiu uma série de torcedores de São Paulo, Corinthians e Palmeiras, que acompanharam os desempenhos das principais torcidas organizadas vinculadas ao trio de ferro.

Os tricolores viveram duas sensações distintas. Enquanto a Dragões da Real — que contou com apoio de Julio Casares, presidente do clube — bateu na trave e foi vice-campeã pelos critérios de desempate em disputa com a Mocidade, a Independente foi mal e acabou rebaixada ao lado da Tom Maior.

Entre os corintianos, o clima foi de certo otimismo. A Gaviões da Fiel fechou na 4ª posição e alcançou seu melhor índice desde 2009, quando também ficou no top 4 — em 2007, a escola arrematou seu título mais recente.

Já os palmeirenses ficaram com um resultado, no mínimo, morno, já que a Mancha Verde não repetiu seu desempenho nos últimos quatro desfiles (dois títulos e dois vices) e fechou no 5° lugar.

Dragões, Gaviões e Mancha vão participar do Desfile das Campeãs, marcada para a noite deste sábado (17) no Sambódromo do Anhembi. A Independente, por outro lado, voltará ao grupo de Acesso em 2025.

Veja algumas reações

Valeu dragões



Ficamos na frente da gaviões e da mancha -- Lucas (@Lucaslimasandes) February 13, 2024

independente caiu no carnaval -- mz (@mzmurilo1) February 13, 2024

a independente rebaixada me juraram que time grande não cai pic.twitter.com/J7d5wK52cp -- ? (@ltaotv) February 13, 2024

Time grande não cai, mas pelo jeito a torcida sim. pic.twitter.com/XOXVLbMNh4 -- ETTORCIDA (@Ettorcida_) February 13, 2024

Dragões não ganhou e a independente tá rebaixada



FOI ISSO QUE EU PEDI DEUS pic.twitter.com/omhpLYqqMN -- mortadella???? (@Mrjinnie_) February 13, 2024

Gaviões em 4° enquanto outras ai quase é rebaixada pic.twitter.com/ApwQpVDF4O -- LC$ (@lusca_rouff) February 13, 2024

A GAVIÕES DA FIEL VAI DESFILAR ENTRE AS 6 CAMPEÃS



MUITO MERECIDO!



O IMPOSSÍVEL ACONTECEU pic.twitter.com/NhnaDfWB5v -- Loucos por ti (@SCCPoTimedoPovo) February 13, 2024

Mancha mais um ano sem ganhar o carnaval, será que a Tia Leila aparece pra cornetar? pic.twitter.com/C60VV5fVd6 -- raphael evangelista (@raphaevanges) February 13, 2024

Sem o pix da tia Leila a Mancha não consegue -- Emerson CAMPEÃO DA CdB 23 (@spfceterno) February 13, 2024

Na gestão duilio: Mancha campeã do carnaval, Gaviões quase rebaixada



Na gestão Augusto Melo: Gaviões na frente da Mancha e indo para o desfile das campeãs pic.twitter.com/fQw7ckM4b1 -- Di Gomes ? (@DicGomess) February 13, 2024