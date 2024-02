Carlos Alcaraz visita La Bombonera antes de estreia no ATP 250 de Buenos Aires

O tenista Carlos Alcaraz está na Argentina para disputar o Aberto de Buenos Aires. Com sua estreia marcada para quinta-feira, o espanhol, número 2 do ranking mundial, teve tempo para fazer uma visita ao tradicional estádio Bombonera, casa do Boca Juniors, nesta terça-feira.

Alcaraz, que torce para o Real Madrid, da Espanha, conheceu a Bombonera com direito a acesso ao campo e às arquibancadas. O perfil oficial do Boca Juniors compartilhou imagens da estrela do tênis bebendo um mate, bebida tradicional do país, enquanto fazia a visita.

Lindo día para unos mates en el Templo, ¿no, @carlosalcaraz ? ???? pic.twitter.com/oE5oGwUPDL ? Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 13, 2024

No ano passado, antes de disputar o Aberto de Buenos Aires, Carlos Alcaraz já havia comentado sobre a Bombonera. O espanhol, que afirmou não ter preferência entre Boca Juniors e River Plate, rivais no futebol argentino, elogiou o estádio, dizendo ser o que "faz mais barulho".

O tenista mais jovem da história a liderar o ranking mundial, Carlos Alcaraz estreia no Aberto de Buenos Aires na quinta-feira, ainda sem horário definido, já pelas oitavas de final. Seu adversário será o argentino Camilo Ugo Carabelli, número 134 do mundo. Na última temporada, o espanhol foi campeão do torneio, derrotando o britânico Cameron Norrie na final.