Caio Paulista se destaca em segundo jogo como titular do Palmeiras

Reforço para a temporada, Caio Paulista teve a oportunidade de começar como titular pela segunda vez no Palmeiras durante o empate contra o Santo André, por 1 a 1, na última segunda-feira. Atuando pela ala esquerda, ele se destacou e mostrou que pode ser importante para o time de Abel Ferreira.

Segundo o Sofascore, Caio criou duas grandes chances, deu cinco passes decisivos e acertou três de suas quatro tentativas de drible. Além disso, foi ele quem deu a assistência para o gol marcado por Flaco López, aos dois minutos da segunda etapa.

O jogador também contou com bons números defensivos, o ex-São Paulo ganhou sete de seus 10 duelos e conseguiu dois desarmes durante o confronto.

#Paulistão ?? Caio Paulista foi o Destaque Sofascore de Santo André 1-1 Palmeiras! ?? 1 assistência ? 2 grandes chances criadas (!) ? 5 passes decisivos (!) ? 7/10 duelos ganhos (!) ? 3/4 dribles certos (!) ?? 2 desarmes ? 2 faltas sofridas ? Nota Sofascore 8.3 pic.twitter.com/bItQ4y3khx ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) February 13, 2024

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), para confronto contra o São Bernardo. O jogo é válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista e será realizado no Estádio 1º de Maio.

