Caio Paulista fala de adaptação no Palmeiras e comemora primeira assistência

Na noite de ontem, o Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Santo André pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Caio Paulista, que teve nova oportunidade como titular na equipe de Abel Ferreira, deu assistência para o gol de Flaco López. O camisa 16 do Verdão celebrou seu primeiro passe para gol pelo clube e falou sobre sua adaptação.

"Fico muito feliz (pela atuação de ontem). Tenho trabalhado bastante para conseguir fazer boas partidas, tenho me adaptado muito bem ao clube e os meus companheiros têm me deixando muito à vontade. Sempre que, porventura, eu erro alguma coisa, eles não me deixam abalar, eles falam 'vamos para a próxima'. Ontem mesmo teve um pouco disso, errei uma bola no meio, ocasionando uma finalização do Santo André, mas depois pude evoluir dentro da partida e, graças a Deus, pude dar uma assistência", disse.

Caio Paulista foi contratado pelo Palmeiras nesta temporada e tem contrato até dezembro de 2028. Dos sete jogos disputados pelo Verdão nessa temporada, o jogador entrou em campo em cinco deles, sendo dois como titular. Ao todo, ele tem 252 minutos jogados.

No empate com o Santo André, Caio teve boa atuação e obteve destaque. Segundo dados do Sofascore, o jogador criou duas grandes chances e deu cinco passes decisivos, além de ter dado assistência ao gol de Flaco López.

O Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira, quando enfrenta o São Bernardo, pela oitava rodada do Paulistão. A bola rola às 19h30 (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo. Com 14 pontos, o Verdão é o primeiro colocado do Grupo B.