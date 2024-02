Botafogo-SP x Corinthians: veja prováveis escalações do jogo da 8ª rodada do Paulista

O Corinthians visita a equipe do Botafogo-SP pela 8ª rodada do Campeonato Paulista, nesta quarta-feira (14). A bola rola às 21h35 (de Brasília), no gramado do estádio Estádio Santa Cruz/Arena NicNet.

O Corinthians vem de uma vitória por 2 a 0 contra a Portuguesa, encerrando assim uma sequência de cinco derrotas seguidas no Estadual. A equipe comandada por António Oliveira se encontra na lanterna do grupo C, com seis pontos conquistados, e abriu vantagem de três unidades para a zona de rebaixamento.

Para o duelo, o Timão não vai contar com o centroavante Pedro Raul (lesão na parte posterior da coxa direita) e o lateral esquerdo Diego Palacios (lesão meniscal no joelho). Além da dupla, o lateral direito Fagner e o zagueiro Raul Gustavo são baixas por suspensão.

O técnico António Oliveira e sua comissão técnica terão os retornos do goleiro Matheus Donelli, do meia Guilherme Biro e do atacante Giovane, que estavam com a Seleção Brasileira no Pré-Olímpico.

Já o Botafogo-SP vem de uma sequência negativa no Estadual, de duas derrotas. Na última rodada, o clube de Ribeirão Preto perdeu por 2 a 0 para a Inter de Limeira, fora de casa.

O Tricolor se encontra na última colocação do grupo D, com oito pontos conquistados. Na classificação geral, o Botafogo-SP está apenas uma posição à frente do Timão.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP X CORINTHIANS

Local: Estádio Santa Cruz/Arena Nicnet

Data: 14 de fevereiro de 2024, quarta-feira

Horário: às 21h35 (de Brasília)

Árbitro: Fabiano Monteiro dos Santos

Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho e Evandro de Melo Lima

VAR: Marcio Henrique de Gois

BOTAFOGO-SP: João Carlos; Lucas Dias Costa, Fábio Sanches e Bernardo Schappo; Thassio, Matheus Barbosa, Carlos Manuel e Jean Victor; Leandro Maciel, Douglas Baggio e Alex Sandro.

Técnico: Paulo Gomes.

CORINTHIANS: Cássio; Léo Mana, Félix Torres, Gustavo Henrique e Caetano; Raniele, Maycon e Rodrigo Garro; Wesley, Romero Yuri Alberto

Técnico: António Oliveira.