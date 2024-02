Al-Ittihad não inscreve Benzema para oitavas da Champions League Asiática

O astro Karim Benzema não foi inscrito pelo Al-Ittihad nas oitavas de final da Champions League da Ásia. Ele, portanto, não estará presente no jogo diante do Navbahor Namangan.

O treinador Marcelo Gallardo só pode escolher cinco atletas não asiáticos para o jogo, e o francês não foi selecionado. Os convocados foram: o zagueiro Ahmed Hegazy, os volantes Fabinho e Kanté, e os atacantes Romarinho e Abderrazak Hamdallah.

Segundo o jornal espanhol As, Benzema não entrou na lista por conta da falta de ritmo, principalmente por ter ficado ausente da intertemporada que a equipe saudita realizou em Dubai.

O fato ocorre uma semana após a notícia de que o ex-jogador do Real Madrid teria discutido com o Gallardo e abandonado o treino do Al-Ittihad ter circulado pela internet. Antes, Benzema foi afastado do clube em janeiro por não se apresentar a tempo da intertemporada.

O clube árabe não terá vida fácil contra o Navhahor. O clube do Uzbequistão perdeu apenas um jogo na fase de grupos da competição, sendo para o Al-Hilal por 2 a 0.

Navbahor Namangan e Al-Ittihad se enfrentam nesta quinta-feira, às 11h (de Brasília), no Markaziy Stadium, no Uzbequistão.