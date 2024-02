Atlético-MG anuncia renovação de contrato do zagueiro Rômulo até 2027

Nesta terça-feira, o Atlético-MG anunciou a renovação de contrato do zagueiro Rômulo. O contrato do atleta iria até o final de 2025 e, agora, o defensor assinou novo vínculo até dezembro de 2027.

O jogador de 20 anos foi revelado pelas categorias de base do clube mineiro. O defensor também possui convocações para a Seleção Brasileira de base no sub- 15, 16 e 17.

"Para mim, está sendo um sonho realizado. É o clube que eu tanto amo, tudo que eu sei sobre futebol eu aprendi aqui. É uma conquista imensa na minha vida. Só tenho que agradecer a minha família, a direção, a comissão técnica, os jogadores que me apoiaram para estar onde eu estou. É uma alegria imensa estar renovando", comentou Rômulo em entrevista à GaloTV.

O defensor ainda completou: "O Atlético-MG está presente na minha vida desde que eu nasci, sou do berço atleticano. É uma emoção e sensação melhor ainda de estar renovando. Sonho em conquistar títulos, vitórias, a torcida também. Desde pequeno, conheço a torcida, sei como é o clube, o que eles pensam, como é torcer. Sei o que eu tenho que fazer. É mostrar meu potencial e se Deus quiser vai dar tudo certo esse ano".

Rômulo ainda não fez sua estreia pelo time profissional do Galo, mas vem sendo relacionado paras as partidas desde o ano passado. Durante a campanha do título brasileiro do Atlético em 2021, o zagueiro chegou a ser convocado para o último jogo daquela edição do Campeonato Brasileiro.

O Atlético-MG volta a campo nesta quarta-feira diante da Tombense, às 20 horas (de Brasília), na Arena MRV, pela quinta rodada do Campeonato Mineiro.