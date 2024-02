Arnaldo Ribeiro: 'Abel precisa repensar estratégia de trocas no Palmeiras'

Arnaldo Ribeiro comentou no Fim de Papo sobre o trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras. Ele disse que o técnico é sistemático nas substituições e que os adversários se aproveitam das trocas do Verdão.

'Tem um critério': "O que eu vi no jogo de ontem e acho muito curioso, o Abel explicou na coletiva também, é a questão de pensar na temporada toda para o rodízio de jogadores e a troca durante o jogo. O que me chama muita atenção no trabalho todo do Abel, cada ano fico mais convicto disso, ele troca pela minutagem e não pelo que está acontecendo no jogo. Isso tem um critério, mas muitas vezes, ou quase todas as vezes, o time cai de produção."

'Adversários já sabem disso': "É quase uma coisa científica. Muitas vezes dá errado. Ontem, o Flaco estava bem no jogo, tinha feito um gol e quase tinha feito mais um, aí tira e põe o Rony. Aí o time caiu. Caiu de produção com as trocas na Supercopa, caiu nas trocas contra o Santo André. Tem essa característica. Talvez é uma coisa que o Abel possa parar para pensar em algumas determinadas partidas. Os adversários já sabem disso. E o que eles tentam fazer? Empurrar o jogo até o fim, o máximo, no empate ou na vantagem mínima, porque com as trocas o Palmeiras vai cair".

