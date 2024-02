Tiago Nunes rasga elogios a Luiz Henrique, reforço do Botafogo para a temporada

O Botafogo trouxe o atacante Luiz Henrique para reforçar o elenco desta temporada. O jogador chegou ao clube e já estreou com a camisa alvinegra no clássico contra o Flamengo, pelo Campeonato Carioca.

O técnico Tiago Nunes rasgou elogios ao atacante, que foi a campo com pouco tempo de treino comparado ao restante da equipe.

"Ele chegou há dois dias, entrou numa imersão de ativações do clube, que são naturais para um jogador da grandeza dele. Passou a manhã, tarde e noite envolvido ou com treinamentos. Ele conseguiu suportar bem fisicamente com um treinamento só com os companheiros", disse.

Luiz Henrique precisou ir à Espanha durante o Carnaval para resolver problemas particulares. O atacante voltou nesta segunda-feira e retornou aos trabalhos com o elenco do Glorioso.