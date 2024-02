São Paulo terá semana com jogos grandes e espera contar com a força do Morumbis

Depois de perder para a Ponte Preta no último sábado, o São Paulo terá uma semana complicada pela frente. O clube terá compromissos contra Santos e Red Bull Bragantino pelo Campeonato Paulista.

Na quarta-feira, o Tricolor recebe o Peixe no Morumbis, às 19h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Estadual. O clássico coloca frente a frente duas das melhores equipes do torneio até o momento.

Para este jogo, contudo, o técnico Thiago Carpini tem algumas dúvidas. Wellington Rato e Galoppo sentiram dores na coxa durante o revés para a Ponte Preta e podem ficar de fora do San-São.

Além disso, Rodrigo Nestor (cirurgia no joelho esquerdo), Igor Vinícius (edema na coxa direita), Michel Araujo (amigdalite), Rafinha (lesão no tendão semitendíneo da perna esquerda), Lucas (lesão na região posterior da coxa esquerda) estão entregue aos Departamento Médico.

Já no sábado, às 18 horas, o São Paulo encara o Red Bull Bragantino, também no Morumbis, pela nona rodada do Paulistão.

Ou seja, são dois jogos seguidos com o apoio de sua torcida. E o Tricolor espera usar isso a seu favor. O clube não perde em casa desde o dia 20 de setembro, quando foi superado por 2 a 1 pelo Fortaleza. Desde então, são oito embates de invencibilidade. Nesta temporada, são três vitórias em três jogos como mandante.

No momento, o São Paulo está na liderança do grupo D do Campeonato Paulista, com 13 pontos, um a mais que o São Bernardo, que está em segundo.

Veja a programação do clube para a semana:

Segunda-feira (12)



15h30 - Treino - CT da Barra Funda

Terça-feira (13)



10 horas - Treino - CT da Barra Funda

Quarta-feira (14)



19h30 - São Paulo x Santos - Campeonato Paulista - 8ª rodada - MorumBIS

Quinta-feira (15)



09h30 - Treino - CT da Barra Funda

Sexta-feira (16)



10 horas - Treino - CT da Barra Funda

Sábado (17)



18 horas - São Paulo x RB Bragantino - Campeonato Paulista - 9ª rodada - MorumBIS

Domingo (18)



Livre