São Paulo se reapresenta e inicia preparação para clássico contra o Santos com treino tático

O São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira após a derrota contra a Ponte Preta no último sábado e iniciou sua preparação para o clássico contra o Santos. Com o desfalque de Wellington Rato, o Tricolor Paulista realizou treinos táticos no CT da Barra Funda.

Os trabalhos começaram comandados pelos preparadores físicos, com exercícios de mobilidade e força que começaram na parte interna do CT e terminaram no gramado. Na sequência, a comissão técnica dividiu o elenco em grupos. Os defensores fizeram atividades específicas, enquanto os demais trabalharam em finalizações e construção de jogadas.

Depois, o técnico Thiago Carpini comandou uma atividade tática, em que duas equipes de 11 jogadores se enfrentaram em campo reduzido. Os trabalhos foram encerrados com um treino de bola parada.

Os treinamentos desta segunda-feira tiveram o desfalque de Wellington Rato. O meia teve uma lesão muscular confirmada e deve desfalcar o São Paulo nos próximos dias. Michel Araújo, recuperado de uma amigdalite, e Galoppo, substituído com dores no último sábado, treinaram normalmente.

Lucas Moura, Rodrigo Nestor e Igor Vinícius se apresentaram de manhã e prosseguiram com seus trabalhos de recuperação no gramado.

O São Paulo enfrenta o Santos nesta quarta-feira, a partir das 19h30 (de Brasília), no Morumbis, pela oitava rodada do Paulistão. O Tricolor Paulista é o líder do Grupo D, com 13 pontos.