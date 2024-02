Brasil fora de Paris-2024 é destaque na imprensa com 'adeus' e provocação

Do UOL, em São Paulo

A queda do Brasil para a Argentina no Pré-Olímpico, e a não classificação para Paris-2024, repercutiu nos jornais de vários lugares do mundo: com provocações e despedidas.

"Paternidade argentina"

O jornal argentino "Clarín" afirmou que existe uma paternidade inédita da Argentina para com o Brasil, fazendo referência à derrota na final da Copa América no Maracanã, em 2021, e agora a perda da vaga para as Olímpiadas.

O "Olé" alfinetou a seleção brasileira com "adeus" e o canto da torcida "Brasil, decime que se siente" (Me diga qual a sensação). O jornal lembrou que nos últimos três confrontos entre as equipes, o Brasil foi derrotado em todos. Eles também classificam a vitória como épica.

"Brasil não tentará o tricampeonato"

Na Inglaterra e nos EUA, a BBC e a NBC destacaram que o Brasil não buscará o tricampeonato consecutivo e o fato de a seleção não ficar de fora de uma Olimpíada desde 2004.

O "A Bola", de Portugal, seguiu a mesma linha, assim como o El País, do Uruguai.

"Endrick não estará em Paris"

Os jornais espanhóis frisaram o fato de que Endrick, que chega ao Real Madrid no meio do ano, ficará fora dos Jogos Olímpicos.

O "As" afirmou que Endrick estava desesperado na partida e foi anulado pela defesa argentina.

O "Mundo Desportivo" também lamentou o fato do jovem de 17 anos não ir para Paris, mas afirmou que, por um lado, isso é bom para o time de Madri: "Uma eliminação que se traduz em boas notícias para o Real Madrid, que incorporará o jovem astro do Palmeiras no próximo verão, quando atingir a maioridade".