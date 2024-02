Partida entre Inter de Limeira e São Paulo será em Brasília, confirma FPF

A Federação Paulista de Futebol confirmou nesta segunda-feira a mudança de local da partida entre Inter de Limeira e São Paulo. O duelo atrasado, válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista, será disputado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O jogo foi mantido para o dia 28 de fevereiro, uma quarta-feira, às 21h35 (de Brasília). Originalmente, a partida seria no Estádio Major José Levy Sobrinho, casa da Inter de Limeira.

A alteração foi feita a pedido dos mandantes, que receberão um valor próximo de R$ 1 milhão para jogar em Brasília e não terão gastos de logística, como hospedagem e viagem.

O confronto está atrasado por conta da disputa da Supercopa do Brasil, em que o São Paulo foi campeão contra o Palmeiras. Mesmo com uma rodada a menos, o Tricolor Paulista é o líder do Grupo D, com 13 pontos.

O próximo compromisso do São Paulo será nesta quarta-feira, contra o Santos. Para o terceiro clássico do ano, a equipe comandada por Thiago Carpini entra em campo a partir das 19h30 (de Brasília), no Morumbis.