Carro bate em ônibus do Real Madrid antes de jogo da Champions, diz jornal

Do UOL, em São Paulo

O ônibus que levou a delegação do Real Madrid a Leipzig, palco do duelo de amanhã dos espanhóis contra o time local pela Champions League, se envolveu em um acidente na tarde de hoje. Apesar do susto, não houve danos graves, e o jogo contra o RB está confirmado.

O que aconteceu

Um carro bateu na parte traseira do veículo que transportava os jogadores da equipe de Carlo Ancelotti. As informações são do jornal alemão Bild.

O acidente ocorreu na autoestrada A4, entre as regiões de Eichelborn e Nohra, na parte central do país.

Apesar do susto, ninguém se feriu gravemente e os dois automóveis seguiram viagem. O dono do Toyota Avensis teve, ainda segundo o Bild, um prejuízo estimado de 3 mil euros (cerca de R$ 16 mil) por danos no retrovisor.

O ônibus do Real Madrid chegou normalmente ao hotel Steigenberger, no centro de Leipzig, cerca de uma hora depois do episódio. A imprensa local mostrou alguns arranhões na lateral do veículo.

Saga espanhola

O Real precisou pegar ônibus por causa de uma greve nos aeroportos no estado de Saxônia, no leste da Alemanha.

A delegação do clube espanhol embarcou em Madri e teve de aterrissar em Erfurt antes de seguir viagem pelas estradas da região. Uma nova negociação será feita, e o time não deverá ter problemas para retornar para a Espanha.