Morata tem lesão mais leve do que o esperado e deve voltar ao Atlético de Madrid em 20 dias

O Atlético de Madrid comunicou nesta segunda-feira que o atacante Álvaro Morata sofreu uma contusão óssea e um entorse do ligamento lateral interno do joelho direito. Apesar disso, a notícia não é das piores, já que existia a possibilidade do atleta ter rompido o ligamento cruzado anterior.

O tempo médio de recuperação para sua contusão é de 20 dias, enquanto a do LCA é de no mínimo seis meses. A expectativa é que ele já esteja disponível para o jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra a Inter de Milão, em março.

? Álvaro Morata sufre una contusión ósea y un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla derecha. ?? https://t.co/xrAsJEi8zi ? Atlético de Madrid (@Atleti) February 12, 2024

O espanhol comemorou em suas redes sociais que o pior não aconteceu.

"Graças a Deus minha lesão no joelho não é grave. Muito obrigado pelas lindas mensagens. Em breve estarei no meu melhor novamente", disse.

O centroavante também respondeu às ofensas que recebeu de torcedores de outros times desde que se machucou.

"Também espero que as pessoas que enviam tantas mensagens de ódio possam ter o mesmo desejo de ser felizes e trabalhar duro", completou.

O Atlético de Madrid, com a ausência de Morata, retorna a campo no próximo sábado, às 10h (de Brasília), para enfrentar o Las Palmas pelo Campeonato Espanhol. A partida será realizada no Estádio Cívitas Metropolitano, em Madrid.