Lesionado, Lucas aparece ao lado de Nestor e Igor Vinícius durante recuperação e afirma: "Falta pouco"

O São Paulo pode estar próximo de receber uma boa notícia sobre seus lesionados. Nesta segunda-feira, Lucas Moura, Rodrigo Nestor e Igor Vinícius seguiram suas recuperações e o atacante compartilhou uma mensagem de otimismo em suas redes sociais.

Junto com o restante do elenco tricolor, os jogadores se apresentaram depois de um dia de folga. Ainda sem uma data certa para retornarem, os três seguem se recuperando de suas lesões e já estão fazendo trabalhos no gramado.

"Vamos guerreiros, falta pouco! Deus no comando", escreveu Lucas em uma publicação em seu perfil no Instagram.

Lucas completará duas semanas longe dos gramados na terça-feira. Sua última partida pelo São Paulo foi na vitória contra o Corinthians, no dia 30 de janeiro. O atacante sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

Apenas três dias depois do camisa 7, foi a fez de Igor Vinícius ter problemas musculares. Com um edema na coxa direita, o lateral não atua desde o duelo contra a Portuguesa, pela terceira rodada do Paulistão. Em 2023, o jogador de 26 anos ficou afastado durante praticamente toda a temporada e fez duas cirurgias por conta de uma pubalgia.

Rodrigo Nestor, por sua vez, sofreu lesões ligamentares no joelho esquerdo no final do ano passado e precisou passar por uma cirurgia. A expectativa é que o meia retorne em março.

Além dos três, o lateral direito Rafinha também compõe a lista de lesionados no São Paulo. O experiente jogador se machucou na partida contra o Palmeiras, pela Supercopa do Brasil, e está em uma fase mais inicial do tratamento, longe dos trabalhos no gramado.

Ainda sem poder contar com Lucas, Rodrigo Nestor, Igor Vinícius e Rafinha, o São Paulo entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Santos, a partir das 19h30 (de Brasília), no Morumbi. A equipe comandada por Thiago Carpini lidera o Grupo D do Paulistão, com 13 pontos.