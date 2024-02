Juventus é superado pela Udinese e se mantém longe da Inter no Italiano

A Juventus sofreu mais uma derrota no Campeonato Italiano e não conseguiu se aproximar da liderança. Nesta segunda-feira, a equipe recebeu a Udinese no San Siro pela 24ª rodada e foi superada por 1 a 0. Lautaro Gianetti marcou o gol da vitória dos visitantes.

Vice-líder da competição, estacionada nos 53 pontos, a Juventus foi derrotada pela líder Inter de Milão na última rodada e viu sua desvantagem para a ponta aumentar. Com o revés desta segunda-feira, a equipe seguiu com sete pontos a menos que seus rivais, que têm um jogo a menos. O próximo compromisso da Velha Senhora será no sábado, às 14 (de Brasília), contra o Verona, novamente pelo Campeonato Italiano, fora de casa.

A Udinese, por outro lado, encerrou uma sequência de cinco jogos sem vencer. Os visitantes, que iniciaram a rodada com risco de entrar na zona de rebaixamento, chegaram a 22 pontos e alcançaram a 15ª posição. A equipe volta a campo no domingo, para receber o Cagliari, a partir das 11h.

O gol do jogo

A Udinese marcou o único gol da partida aos 24 minutos do primeiro tempo. Os visitantes cobraram uma falta pela direita e a bola foi desviada para o gol no meio do caminho. Alex Sandro conseguiu impedir, mas o rebote caiu no pé de Lautaro Gianetti, que tocou para as redes vazias.