Félix Torres lidera estatísticas defensivas entre jogadores do Corinthians

Apesar de um começo de temporada complicado para o Corinthians, o zagueiro Félix Torres, reforço para este ano, tem bons números e lidera as estatísticas defensivas da equipe no Campeonato Paulista de 2024.

Segundo o Sofascore, entre todos os jogadores do Timão, o equatoriano é o líder em passes certos (389), em ações defensivas (41), em duelos aéreos ganhos (24), em bolas recuperadas (39) e em cortes (21).

Ele ainda é o segundo com mais bolas longas certas (35) e mais duelos ganhos (39). Além disso, em sete jogos do clube neste Estadual, Torres foi titular em todos e não recebeu nenhum cartão amarelo.

O próximo compromisso de Félix Torres com o Corinthians está marcado para quarta-feira (14), às 21h35 (de Brasília), diante do Botafogo-SP. O jogo será realizado no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, e é válido pela oitava rodada do Paulistão.

