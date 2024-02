Exames detectam lesão na coxa de Fernando Henrique, do Cruzeiro

Nesta segunda-feira, o Cruzeiro comunicou que o meio-campista Fernando Henrique passou por exames e uma lesão muscular na coxa direita foi detectada. O jogador já iniciou um tratamento conservador no departamento médico da equipe.

O time de Belo Horizonte não divulgou um prazo de recuperação do atleta, mas dificilmente ele estará presente no clássico contra o América-MG, na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Mineiro.

O Cruzeiro informa que o meio-campista Fernando Henrique foi submetido a exames que diagnosticaram lesão muscular na coxa direita. A indicação para o caso é de tratamento conservador, com início imediato, no Departamento de Saúde do clube. pic.twitter.com/59Fglrxo6c ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) February 12, 2024

Fernando Henrique, de 22 anos, se transferiu do Grêmio para o Cruzeiro no começo de 2023, entretanto, sofreu uma lesão no menisco do joelho direito ainda em janeiro e só voltou a treinar em maio.

No ano passado, foram sete partidas e nenhum gol marcado. Nesta temporada, ele ainda não entrou em campo sob o comando de Nicolás Larcamón.